“No he visto jugar a los demás equipos, pero no hubiera venido a jugar acá si no viera a Venados en la final, no vengo a divertirme, vengo a conseguir una meta y ésa es poder ganar.

“No he visto el nivel de juego de los otros equipos, pero incluso aunque lo hubiera hecho, la mentalidad sería la misma, de venir a dejarlo todo y sumar triunfos”.

Finalmente, Jeff compartió su emoción de poder reencontrarse con la afición de Mazatlán, de la que espera contar con su apoyo para estos duelos donde el californiano tratará de dejarles un buen sabor de boca.