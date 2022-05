La presidenta del Comité Municipal de Ciclismo de Mazatlán, Itzumy Jiménez Cárdenas se une al nuevo consejo directivo de la reciente nombrada Federación Mexicana de Ciclismo encabezada por Gerardo Langarica Vázquez en sustitución de Edgardo Hernández Chagoya.

Tras 13 años al frente del ciclismo a nivel nacional y un castigo impuesto a la Federación por conducto de la Unión Ciclista Internacional (UCI), sale del cargo Hernández Chagoya y se reconoce en una asamblea a la planilla de Langarica Vázquez.

Jiménez Cárdenas es comisaria de este nuevo grupo que asume la Federación Mexicana de Ciclismo para el periodo 2022-2026, en donde su titular en los próximos días acudirá a Argentina a una reunión para buscar que se levante el castigo por parte de la UCI al ciclismo en México, tras infracciones graves en los procesos electorales y por no respetar los lineamientos para definir a los ciclistas que fueron a los pasados Juegos Olímpicos de Tokio.

“Nosotros apoyamos a la planilla “Pasión por el Ciclismo” de Gerardo Langarica, que prácticamente fue la que estuvo trabajando por espacio de siete meses. En lo personal he trabajado con él desde hace mucho tiempo atrás, es el que me ha ayudado en diferentes eventos de ciclismo y me presenta a mí como miembro de asociaciones de federación de México”, dijo Jiménez Cárdenas.

El pasado sábado en Conade se presentaron las cinco planillas contiendes en busca de asumir la Federación Mexicana de Ciclismo, siendo “Pasión por el Ciclismo”, de Langarica Vázquez, la única que cumplió con todos los requisitos y se procedió a una votación entre los presentes de las asociaciones de todo el País saliendo con un saldo de 17 votos a favor por 13 en contra, una abstención y un voto en blanco.

Sinaloa está sin rumbo

La ciclista sinaloense Yussely Mendívil Soto, presidenta de la Asociación de Ciclismo de Sinaloa, abandonó la asamblea y no emitió su voto, con lo que el estado quedó desamparado en el tema deportivo de cualquier tipo.

Ni el vicepresidente ni el secretario de la Asociación de Sinaloa acudieron a la asamblea.