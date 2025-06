APIZACO._ Jennifer Valeria Tirado Chavarín , velocista mazatleca de 17 años de edad, se clasificó al Campeonato Iberoamericano de Atletismo Sub 18 , que se llevará a cabo 19 y 20 de julio en Asunción, Paraguay.

“Me siento muy feliz y agradecida porque ya quedó ratificada mi marca rumbo al Iberoamericano Sub 18, la verdad que este proceso ha estado lleno de muchos esfuerzo, disciplina, constancia. No ha sido fácil, pero el saber que el trabajo está rindiendo frutos me demuestra que todo ha valido la pena y voy a seguir preparándome con todo para poder representar a mi país”, expresó Tirado Chavarín.

La marca requerida para el evento iberoamericano era de 12.20 segundos, pero la mazatleca registró y 12.06 en los 100 metros, por lo que solamente tenía que subir al podio en la Olimpiada Nacional como requisito.