“Estoy muy contento de este nuevo reto, ya me habían invitado en dos ocasiones y por mi familia no me había animado, es difícil dejar la casa, ahorita ya tenemos fuera de casa desde noviembre y vamos a Ciudad de México para salir el miércoles (hoy) a Europa, es una decisión dura”, comentó.

“Alejin”, para su familia y amigos, ha representado a Mazatlán en diferentes eventos nacionales, donde ha logrado podio y el pasado fin de semana destacó en Tour Venados, ahora su compromiso será conquistar Europa.

“La verdad es que estoy muy contento, vamos con muchas ganas, es el sueño de cualquier sinaloense, esperamos dar todo y que nos vaya bien, poder llegar a los grandes eventos”, agregó.