Originalmente la partida era este fin de mes a la Ciudad de México, pero habrá que esperar la información oficial de parte de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol, luego que por el tema del semáforo epidemiológico las canchas están cerradas.

“Me siento muy feliz con esta invitación, muy emocionado por este proceso que he llevado, contento por la invitación, en verdad no me lo imaginaba, pero ahora que ya estamos invitados a hacerlo con la mejor disposición”, dijo Calderón Tostado.