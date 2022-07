Gerónimo Páez se coronó como campeón nacional, en los 800 metros planos Sub 20, antes ya había ganado plata en los 400 metros, esta vez la estrategia tuvo éxito, el mantenerse en el pelotón y por fuera para que al final de la última curva le permitiera dar el último sprint y con ello colgarse la medalla de oro con un registro de 1:54.33.

La medalla de plata fue para la Ciudad de México con Moshe Calzadilla con un tiempo de 1:54.95 y el bronce se lo llevó Jalisco con Bryan Reyes y un tiempo de 1:55.55.

“Estoy muy feliz, ya me saqué la espinita del lunes, donde me quedé a nada del oro, pero ya se cumplió en los 800, muy contento porque estuve trabajando por este hace un año, muy agradecido con mi entrenador y con mis padres ya que ellos siempre me apoyaron en las buenas y en las malas”, dijo el velocista nacido en el puerto de Mazatlán.

LOS BRONCES

La medalla de bronce fue de Sofía Fernanda Varela en salto triple Sub 18, con 11.47 metros. La medalla de oro correspondió a Marcela Reséndiz, de Querétaro, con 12.08 metros y la plata de Veracruz con Aileen Bautista con una distancia de 12.06 metros.