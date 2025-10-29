Mazatleco Jesús Moreno recibe reconocimiento de Femeka tras Mundial de Karate

MAZATLÁN._ El karateca mazatleco Jesús Moreno Bautista recibió un importante reconocimiento de la Federación Mexicana de Karate (Femeka) por su calidad y arrojo en la eliminatoria mundialista de París, Francia, que lo posiciona como fuerte prospecto olímpico.

A pesar de caer en la llave final clasificatoria del Mundial, la presidenta de la Femeka, Samantha Desciderio Olvera, destacó su nivel competitivo, proyectándolo hacia una medalla en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y Panamericanos 2027.

Moreno Bautista, un atleta sinaloense con destacada trayectoria nacional, había participado en la reciente eliminatoria mundialista de París, Francia. Su actuación, aunque no le otorgó el pase directo, dejó claro su potencial en la disciplina, lo que captó la atención de la Femeka y lo situó en el radar del deporte de alto rendimiento para el ciclo olímpico venidero.

En una visita al Instituto Municipal del Deporte Mazatlán (Imdem), que dirige Fabiola Judith Verde Rosas, y acompañado de su padre, el Shihan Jesús Moreno Salas, el campeón nacional compartió su experiencia.

“Me siento muy motivado, porque a pesar de la disciplina que metemos en el entrenamiento uno piensa que no va a poder a ese nivel, pero cuando te vas dando cuenta que tienes todas las capacidades, que la gente te empieza a seguir y reconocer tu trabajo, descubres que sí se puede y que hay que seguir luchando por tu objetivo”, expresó Moreno Bautista.

El atleta cayó 6-3 en la llave final clasificatoria ante el azerbaiyano Turgut Hasanov. Sin embargo, su ánimo no decayó, pues fue sorprendido por una carta de la presidenta de la Femeka, Samantha Desciderio Olvera, quien lo reconoció como un prospecto sólido para obtener medallas.

“En la eliminatoria me sentí muy bien, muy cómodo emocional y físicamente, pero fueron detallitos por los que no pudimos lograr el pase al mundial, mismos que podemos corregir para lograr mi mejor versión. Esto apenas es el inicio de algo más grande, vamos a prepararnos muy bien con el objetivo de competir y ganar en los Centroamericanos”, señaló el karateca mazatleco, refiriéndose a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se efectuarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, en Santo Domingo, República Dominicana.

La Federación Mexicana de Karate le extendió un reconocimiento por la calidad y el arrojo exhibido en la justa internacional. Su participación es valorada como un indicio del potencial que tiene para representar a México en futuras competencias.

De lograr su objetivo en los Centroamericanos, Jesús Moreno aspiraría a conseguir la primera medalla varonil histórica para México en karate durante los próximos Juegos Panamericanos. Estos se llevarán a cabo en Lima, Perú, del 16 de julio al 1 de agosto de 2027, y otorgarán plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.