Mazatlecos se hacen presentes en el CUM para apoyar a Marco Verde en casa

MAZATLÁN._ Una aceptable asistencia de aficionados mazatlecos recibió este sábado el Centro de Usos Múltiples para brindar su apoyo a la joven promesa del boxeo, Marco Alonso Verde, en su presentación en casa ante el aguerrido estadounidense Raphael Igbokwe. Familias, amigos, autoridades y aficionados al boxeo fueron llegando poco a poco al recinto de la avenida Óscar Pérez Escobosa con un solo objetivo: apoyar al joven orgullo del puerto ante el reto más difícil de su corta carrera profesional.

Entre charlas, fotos y la expectativas que se respiraba en el ambiente, los porteños aguardaban una velada boxística cargada de talento local. Conforme avanzaban los combates, el CUM fue tomando mayor vida, con gradas cada vez más pobladas y una afición entregada que no dejó de alentar en cada round. La emoción fue en aumento con las victorias de los pugilistas porteños Jesús “Veneno” Aréchiga, Rubén “Bebé” Vega y José Ángel “Chinito” Amaro, quienes salieron con el brazo en alto tras imponerse por decisión unánime, desatando el aplauso de los asistentes que, entre una bebida y algún snack, disfrutaban de la función.

Uno de los momentos más ovacionados de la noche fue la llegada del gran campeón Julio César Chávez, quien acaparó miradas y celulares al tomarse fotografías y saludar a sus seguidores antes de ocupar su lugar en la transmisión del evento.