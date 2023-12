“Me motiva más a seguir echándole ganas para poder llegar de la mejor manera a los Juegos Paralímpicos Paris 2024”.

Pese a tener poca actividad, debido a su lesión, los puntos que había logrado en competencias anteriores, le permitieron conseguir su pase a la justa paralímpica.

“Si, afortunadamente teníamos una buena cantidad de puntos en el ranking, me desplazaron dos posiciones, ahorita me encuentro en el tercer lugar, el no haber asistido a algunas competencias fue lo que hizo que me desplazaran, pero como digo, el colchón que tenía de los puntos fue lo que me favoreció y logramos la clasificación”, agregó el costarricense.

García López adelantó que, mostrará su mejor versión para obtener buenos resultados.

“Lo que busca uno es dar la mejor versión de cada uno y hacer lo que nos toca, y el resultado se da por sí solo. Haré lo que me corresponde, los resultados se van dando por sí solos y la historia se va escribiendo sola”, expresó.