- Me voy muy contento, no tengo más que agradecimiento para lo que ha sido mi carrera, para lo que ha sido el basquetbol para mí y en mi vida, las bendiciones que me ha dado, las grandes oportunidades que me ha dado, y la verdad estoy muy contento, agradecido, he conocido muy buenas personas a lo largo de toda mi carrera.

Es darle un homenaje, hacerlo con orgullo, siempre mostrándole un respeto a lo que tantas alegrías y tantas consideraciones maravillosas tuvo en la vida con nosotros y no entregarle un final de tu carrera a lo mejor más descuidado en el hecho que se diga ya se retira porque ya no puede jugar.

El ex jugador del Real Madrid, de 37 años, asegura que deja las duelas porque está agradecido con el basquetbol.

“Me retiro porque creo es momento, porque mi cuerpo me lo pide, sé mi responsabilidad y mi compromiso que he tenido con mi carrera ha sido brutal, ha sido increíble, me he volcado sobre mi carrera, sobre mi profesión y lo he hecho de maravilla, por lo cual mi cuerpo me sigue respondiendo.

“Mi cuerpo lo he cuidado tanto que hoy en día que tengo 37 años, le sigo exigiendo y me sigue dando bendiciones, es por eso que lo hago dignamente, que tomo la decisión de retirarme porque no quiero que posteriormente el cuerpo me cobre factura en los próximos años de vida. Dios mediante y los tengamos y estar plenos en seguir nuevos proyectos.