Desde que iniciamos con esta labor junto con su periódico Noroeste, por allá en el año 2000, hemos dicho, lo decimos y seguiremos diciendo, que la medicina preventiva es la mejor medicina para todo; sí, todo.

Amigo lector de Noroeste, desde que iniciamos con esta labor junto con su periódico Noroeste, por allá en el año 2000, hemos dicho, lo decimos y seguiremos diciendo, que la medicina preventiva es la mejor medicina para todo; sí, todo. Nada más piense, si nosotros como padres (no todos) le hubiéramos hecho caso a los viejos de sabiduría positiva, no estuviéramos cosechando tanta maldad, no respeto a la vida, tanta drogadicción, querer la vida fácil, etcétera.

Que esto es una responsabilidad de la familia es cierto, pero existe una corresponsabilidad con otros entes. Por ejemplo, si el gobierno se pone a dar, dar y más dar, los humanos después pensamos que es una obligación, y el día que no da, es factible que tengamos un “malviviente” en potencia en la sociedad, con todas las repercusiones que esto conlleva, pero qué tal si les enseñamos a ser responsables, a ganarse y pagar lo que consume. Claro, tiene sus excepciones, pero lo mejor es “sí te doy, pero gánatelo”, sea con promedio escolar, trabajo adecuado para la edad, recuerde que hay palabras que pueden abrir puertas como por favor, con permiso, usted disculpe, etcétera.

Cuando la medicina preventiva es llevada a cabo de forma correcta, el resultado puede ser correcto. Por ejemplo, si va a mandar a su hijo de cinco años al mercado y este está lejos (aquí el que está mal es quien lo está mandando). Otro ejemplo es cuando un deporte es por categorías por peso, y este no se logra previo a la competencia, y como los entrenadores son “mágicos” los deshidratan para que dé el peso, luego entonces el “seudo atleta” va a la competencia en desventaja “y todo por falta de disciplina” en la ingesta de nutrientes. Aquí la medicina preventiva es que no compita o hacerlo en otra categoría, donde sin maltratar su salud puede ser competitivo, este y muchos ejemplos de disciplina se pueden dar. Si el “deportista” es menor de edad, quien tiene que dar el aval son los padres o tutores, esto es importante porque debe de firmar una carta responsiva.

Cuando el individuo no tiene la cultura de prevención y no quiere “hacer caso”, a los diferentes “maestros” de la vida diaria que de una u otra manera se interesan por la salud, va a ser complicado, en estos casos no abandone su buena intención, ya que si logra que la persona cambie de actitud hacia su salud y calidad de vida estará logrando algo en bien de la sociedad.

Existen casos de la vida diaria donde sabemos que puede suceder algo que nos puede alterar la salud. Ejemplo de esto es cuando vemos que el cielo esté nublado y existe la posibilidad de que va a llover en cantidad, por pura intuición o lógica debemos protegernos, porque en caso de inundación o creciente de arroyos y ríos puede poner en riesgo la integridad de quienes de manera irresponsable o terquedad piensan que no pasa nada.

Ahora cuando ya pasa lo que no prevenimos, qué sigue. Pues bien, si el individuo está vivo, hay que darle los primeros auxilios y debemos de iniciar por no comprometer más la salud, aquí el primer respondiente es aquel que lo vio o estuvo primero, este sino sabe hacer nada tiene que avisar para que lleguen personas o personal que sí sepa hacer algo. Aquí se inicia con la observación y después la acción, si vemos que existe un sangrado que comprometa la vida hay que pararlo, si las vías respiratorias están comprometidas hay que liberarlas para una buena ventilación, y cada alteración de ser posible corregirlas en el sitio se corrigen, en caso de que no se debe estabilizar al “paciente” y trasladarlo.

En su traslado se debe hacer con el conocimiento de causa, para no causar más daño, se puede usar cualquier móvil, aunque lo ideal es contar con una ambulancia equipada, pero eche mano de lo tenga en el momento.