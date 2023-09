NUEVA YORK._ Ya lo había advertido Daniil Medvedev: un partido con calificación de diez puntos —de diez puntos posibles— no bastaría para vencer a Carlos Alcaraz. Solo serviría uno de once puntos. Y eso es quizá lo que merece luego de mantener un nivel extraordinario durante casi todo el partido de este viernes en el US Open para imponerse con parciales de 7-6(3), 6-1, 3-6, 6-3 y avanzar a su tercera final en cinco años en Flushing Meadows.

No era fácil apagar el fuego de Alcaraz, considerando que venía de arrasar en cuartos (v. a Zverev) y con 100 por ciento de efectividad concretando break points y salvándolos. Además, el español estaba a un triunfo de alcanzar el mejor rendimiento de la historia entre números uno de lo mundo tras 50 primeros partidos de Grand Slam. De haber triunfado este viernes hubiera igualado al registro de John McEnroe (42-8).