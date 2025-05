La actividad deportiva es buena, pero lo que el ser humano debe buscar es la salud, lo que al final de la vida se traducirá en calidad de vida, además de ser lo más independiente posible.

Amigo lector de Noroeste, por qué le gusta realizar “ejercicio”, está seguro de lo que está haciendo, le gusta o lo hace por moda, es actividad física o es actividad física deportiva, es aeróbico o anaeróbico, esto es importante, porque, qué es lo que está buscando con la carga física (trabajo) que está realizando, es para su “ego”, o es para la salud.

Es cierto y aquí lo hemos escrito que todo movimiento es importante y si se hidrata es mucho mejor, luego entonces qué está buscando con su rutina de ejercicio. La actividad deportiva es buena, pero lo que el ser humano debe buscar es la salud, lo que al final de la vida se traducirá en calidad de vida, además de ser lo más independiente posible.

En la vida del ser vivo, en este caso los humanos, deben de conocer qué les beneficia para la salud, y qué es para satisfacer el “ego” personal. Sí, todo movimiento es bueno, es cierto, pero “depende”, porque lo que es el ejercicio anaeróbico es bueno, siempre y cuando se combine con el ejercicio aeróbico de manera que no cause cansancio, fatiga o dolor, pero no confunda el ejercicio aeróbico y anaeróbico, con el metabolismo aeróbico y anaeróbico, van de la mano, pero cada uno tiene sus características.

El concepto de umbral del metabolismo anaeróbico ha adquirido vasta difusión tras haber sido investigado con todo el rigor científico por W. Hollman en 1961 y K. Wasserman en 1964, donde de acuerdo con las nociones iniciales, por umbral anaeróbico se entiende la intensidad del esfuerzo por encima del cual comienza a desarrollarse la acidosis metabólica. Para determinar el comienzo de la acidosis metabólica se decidió adoptar como el comienzo del brusco cambio experimentado por varios índices fisiológicos al elevar gradualmente la potencia y la carga. Esos índices son la ventilación pulmonar, el coeficiente respiratorio, “el excedente de ácido carbónico no metabólico” y algunos otros que se corresponden con el contenido de lactato en la sangre.

Actualmente se han formado los conceptos sobre los puntos tope, vinculados con el paso el paso del abastecimiento energético “puramente” aeróbico del trabajo a una creciente parte de procesos glucolíticos anaeróbicos en el abastecimiento de energía. Cuando se estudia el metabolismo anaeróbico es tomar pruebas de lactato de la siguiente manera: tan pronto se registra el primer incremento de la concentración de lactato en la sangre se marca el primer punto tope, a esto en el pasado se le designaba como “umbral anaeróbico”, este término no es muy “afortunado” ya que no se producen cambios sustanciales en los procesos anaeróbicos del abastecimiento energético. Por eso este punto tope señala como primer umbral anaeróbico. La concentración de lactato en este punto viene a constituir, por término medio, unos 2 mili moles por litro de sangre, y el exceso de bases – 2.5 mini equivalentes por litro, hasta este punto se utiliza el término de “umbral aeróbico”.

A medida que va creciendo la carga se distingue el periodo en el que la concentración de lactato en la sangre, tras un pequeño aumento relativamente uniforme, comienza a crecer de modo manifiestamente exponencial. Esto se produce por término medio cuando la concentración de lactato en la sangre se aproxima a los cuatro mili moles por litro de sangre. Este punto se designa como umbral anaeróbico, este es el umbral anaeróbico auténtico. A los umbrales también se les conoce como “umbral de ventilación” y umbral de lactato.

En estudios de deportistas que es donde más se realizan estudios sobre el tipo de metabolismo utilizado, es común que a veces se determina el punto de la máxima intensidad de la carga cuando aún puede ser mantenido el equilibrio en la formación de lactato en los músculos y la utilización del mismo por el organismo.

Habitualmente en esos casos la concentración de lactato en la sangre arterial oscila entre cuatro y seis mili moles por litros de sangre aproximadamente y esto significa “intoxicación” de lactato.