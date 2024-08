Con un estilo fajador y siempre hacia adelante, Herrera Álvarez propuso el tenor del combate al ir hacia adelante, con combinaciones de rectos largos, pegaba y se movía. Sin embargo, la oponente mostró siempre los guantes y se con poco juego de pies esperó y su estrategia fue el contragolpe.

Aunque la potosina lanzó muchos golpes, la asiática tuvo rectos y ganchos más certeros que predominaron en los primeros asaltos. Ya en el último round, los golpes fueron más abiertos y la mexicana se fajó para buscar a la rival, sin embargo, no le fue suficiente en una pelea complicada donde la mexicana dio todo en el ring.

“Me sentí muy bien, físicamente y mentalmente de la mejor forma posible, siento que di lo mejor de mí, nunca sentí nervios ni nada a pesar de que había muchísima gente en la arena”, comentó la pugilista tras el combate.

A pesar de la derrota, afirma irse con un buen aprendizaje sobre este ciclo olímpico.

“El mayor aprendizaje que me deja es la perseverancia, constancia y disciplina que se debe tener en este deporte, porque siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo: es un deporte muy celoso, que si tú no estás al 100 por ciento no te va a dar para un buen resultado, si tú no descansas, si tú no tienes una buena alimentación, te cobra factura, entonces es muy celoso, tienes que estar tanto en la disciplina como en el descanso en tus dietas y en estar entrenando, entonces este mucho aprendizaje”, aseguró la boxeadora.

Sin embargo, asegura que su camino en el boxeo aún comprende otro ciclo olímpico.

“Esto no termina para mí porque voy a seguir preparándome. Yo creo que esta pelea me dio ese ingrediente extra para decirme que quiero seguir cuatro años más para el siguiente ciclo olímpico, y pues voy a seguir trabajando para prepararme más y estar más enfocada el ciclo olímpico”, afirmó.