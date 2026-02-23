Mexicana fue elegida como la Fan del Año de los Raiders

Fue amor a primera vista el que Bárbara Estrada sintió cuando vio en televisión a los Raiders a principios de la década de los 70, iniciando así un apoyo que se ha mantenido año con año sin importar los resultados y hoy, más de 50 años después de verlos por primera vez, la NFL le dio un regalo inesperado a la aficionada mexicana: ser elegida la Fan Internacional del Año.

La NFL inició en la Temporada 2023 la iniciativa ‘International Fan of the Year’, una dinámica en la que busca reconocer a los aficionados extraordinarios fuera de los Estados Unidos de cada uno de los equipos que inspiran a otros con su pasión por el juego y que han sido una fuerza de unión entre sus familiares, amigos y la comunidad local.

Con más de cinco décadas de apoyo incondicional a los Malosos, Bárbara decidió que era momento de participar y a finales del 2025 realizó su inscripción vía digital, y la NFL finalmente eligió a la mexicana como la Fan Internacional del Año de los Raiders.

“Es una emoción que no puedo describirla. Cuando me preguntaron qué sentía yo de ser la Fan Internacional del Año es algo que extraordinario, una sensación extraordinaria”, explicó Bárbara, de la Ciudad de México. “Es un orgullo para mi representar a todos los Raiders en México y quiero agradecer profundamente a todos los que me han apoyado de una u otra manera para llegar a esto”.

Bárbara comenzó a ver la NFL en televisión a principios de la década de los 70 y fue así que un fin de semana se dio la transmisión de un juego de los Raiders, siendo ese el momento en que se dio el flechazo por ‘Los Malosos’.

“En casa con mi papá veíamos los juegos de la NFL, más o menos como en el año de 1972. En ese entonces se transmitían más los juegos de los Cowboys y los Steelers, y de repente entraban otros juegos de los Raiders, los Dolphins. Y así fue que un día me cautivó un quarterback zurdo (Ken Stabler), con un receptor que se apellidaba (Fredd) Biletnikoff y un pateador llamado Rich Guy, que era un equipo rudo, no eran los bonitos, los bien portados, eran los malos. Me enamoré de esa rudeza, eso fue lo que me enganchó, lo que me enamoró”.

A partir de ese momento, la mexicana siguió al equipo que en 10 años ganó tres títulos de la NFL, una situación que hizo más fuerte su amor por los Raiders, una amor que ha estado a prueba año con año, ya que fue en la Temporada de 1984 la última ocasión en que han ganado un Super Bowl.

“No ha sido fácil y se ha visto desde que se cambiaron a Las Vegas se ven menos jerseys negros en las tribunas pero yo no he dejado de seguir al equipo, de apoyar, de creer en ellos”, explicó Bárbara, quien a pesar de no asistir a juegos en los Estados Unidos, participa en las actividades que se hacen localmente. “Pertenezco a algunos de los grupos de fans de Raiders en México y asisto mucho a las Watch Parties o eventos como las fotos oficiales. Es algo que disfruto mucho, estar presente vestida con mis colores negro y plata”.

Esta entrega al equipo por más de 50 años fue la que la convenció de participar en esta dinámica y después de que la NFL vio todas evidencias del amor de Bárbara por los Raiders, se convirtió en la primera mexicana en ser Fan Internacional del Año de los Malosos.

“Si lo vemos de esa manera me encanta la idea, que sea un regalo que los Raiders me dan por tantos años de amar a este equipo, donde de alguna manera la vibra que yo he estado dando de alguna manera se regresa”Bárbara, así como los Fans Internacionales del Año de los otros 31 equipos de la NFL, asistirá al Draft que se realizará en Pittsburgh a finales del mes de abril, como representantes de todos los aficionados de Las Vegas Raiders.

Fan internacional del año de Las Vegas Raiders

Temporada 2023: Geraint Griffiths (Alemania)

Temporada 2024: Joshua Gargiulo (Australia)

Temporada 2025: Bárbara Estrada (México)