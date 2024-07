Aunque fue descalificado en su debut en los Juegos Olímpicos París 2024, el nadador mexicano Miguel de Lara se mostró optimista y confía que en la prueba de los 200 metros en el mismo estilo, tenga un mejor desempeño.

En la pileta del Paris La Defense Arena, en el pleno corazón de la capital francesa, el tritón mexicano destacó que “me sentí bien, pero no entiendo por qué me descalificaron, desde que tengo 12 años jamás me había pasado algo así”.

Sin embargo, el Comité Olímpico Mexicano le explicó que las cámaras habrían detectado un movimiento de patada que no era compatible en la competencia.