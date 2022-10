“No puedo esperar para salir a la pista en Abu Dhabi. Me he desarrollado como piloto y me divertí mucho probando el auto del año pasado con el equipo, por lo que será una gran experiencia conducir el MCL36. Gracias McLaren F1 por la oportunidad”, dijo el mexicano en dicho comunicado.

O’Ward conducirá el monoplaza que maneja el británico Lando Norris en el Gran Premio de Abu Dhabi que cierra la temporada 2022 del próximo 18 a 20 de noviembre.

“Emocionado de compartir con ustedes que estaré en el auto de #McLarenF1 para la practica 1 en Abu Dhabi para cerrar el Campeonato Mundial de #F1. Y para todos los que me han preguntado... ¡SÍ ESTARE en Austin y Mexico apoyando al equipo!”, agregó el piloto mexicano en su cuenta de Twitter.