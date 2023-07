El plato fuerte de la jornada fue la prueba de mujeres, en el que el equipo mexicano contaba con las medallistas olímpicas Alejandra Valencia (bronce en Tokio 2020) y Aída Román (plata en Londres 2012), así como la joven Ángela Ruíz, de 17 años, y descrita en su país como la próxima estrella del tiro con arco mexicano.

“Puede que (yo) sea una promesa, puede que no. Todavía tengo mucho camino por recorrer y muchos ciclos olímpicos por delante. No me puedo confiar (...) seguiré trabajando (para) una medalla (en los JJOO)”, declaró Ruíz.

La medalla de bronce fue para el trío guatemalteco, país que no tiene delegación propia sino que compite en dicho juegos como Centro Caribe Sports, organizador del evento, por una sanción al comité olímpico del país centroamericano.