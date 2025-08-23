$!México cierra en el cuarto lugar del medallero general de Asunción 2025

Durante 15 días Paraguay abrió sus puertas para albergar los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en los cuales las y los mejores deportistas de América se dieron cita en el evento multidisciplinario juvenil más importante del territorio. En esta justa México logró 129 medallas: 29 oros, 45 platas y 55 bronces en donde el atletismo destacó como el deporte más ganador con 19 preseas, seguido de la natación con 15 y que tuvo a Celia Pulido, representante de Guanajuato, como la máxima medallista con cinco metales.

Con dicha sumatoria, nuestro país finalizó en el cuarto lugar general de la competición, la cual estuvo liderada por Brasil (175), Estados Unidos (142) y Colombia (115). Para la última jornada de este sábado, la delegación nacional ganó sus últimas cuatro medallas, dos en canotaje, una en levantamiento de pesas y el broche de oro que puso la natación artística.

Ana Hernández y Naomi Campo se coronaron en k2 500m del canotaje con un tiempo de 1:59.61 minutos dejando atrás a Chile y Cuba, mientras que la dupla conformada por Nicol Guzmán y José Gil se hicieron del bronce en C2 500m con 2:19.61 minutos, obteniendo así su segunda insignia en Asunción. Vanessa Hernández metió al levantamiento de pesas por cuarta ocasión en el medallero tras su plata en la categoría +77 kilogramos finalizando la competencia solo por detrás de la colombiana Yairan Tysforod.

Por su parte, la natación artística mexicana logró su tercer oro al hilo en la modalidad equipo con la rutina acrobática tras sus primeros lugares en dueto libre y mixto con lo que nuestro país se proclamó campeón en esta disciplina. Para poner punto final a la justa, Asunción 2025 se despidió de América en medio de una colorida fiesta con luces, música y la presencia de los deportistas en el estadio de atletismo acompañados de Tito y Tika, las mascotas oficiales de la justa.