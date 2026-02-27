México conquista plata en la Copa del Mundo de Clavados

La delegación mexicana celebró en grande tras conquistar la medalla de plata en la prueba por equipos mixtos de la Copa del Mundo de Clavados celebrada en Montreal, un resultado que confirma el alto nivel competitivo del país en la escena internacional.

El equipo integrado por Osmar Olvera, Gabriela Agúndez, Aranza Vázquez y Randal Willars acumuló 460.85 puntos, quedando a solo 8.55 unidades del primer lugar, ocupado por China con 469.40. La diferencia mínima reflejó lo cerrada que fue la contienda y la precisión de los mexicanos en cada ejecución.

Desde las primeras rondas, México mostró determinación y calidad técnica, manteniéndose siempre en la pelea por el oro y superando con autoridad a Canadá, que terminó con 448.80 puntos para quedarse con el bronce. La consistencia fue clave para sostener la presión hasta el último clavado.

Olvera volvió a brillar como figura emergente, mientras que Agúndez aportó experiencia y temple en momentos decisivos. Vázquez y Willars complementaron con ejecuciones firmes que elevaron la puntuación global.

El dominio histórico de China volvió a hacerse presente, pero México obligó al gigante asiático a emplearse a fondo. La diferencia menor a nueve puntos evidencia que el equipo nacional está cada vez más cerca de la cima mundial y que la brecha competitiva se reduce torneo tras torneo.

En la clasificación general, Canadá fue tercero, seguido por los Neutral Athletes (426.30) y Ucrania (410.70). Sin embargo, la gran noticia fue el impacto del representativo mexicano, que no solo subió al podio, sino que lo hizo con autoridad y mostrando una generación equilibrada entre juventud y experiencia.

Esta medalla de plata en Montreal representa mucho más que un segundo lugar: es un mensaje contundente rumbo a los próximos compromisos internacionales y una confirmación de que México es protagonista permanente en los clavados mundiales.