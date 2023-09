“La verdad me siento muy bien, estoy emocionada, estuvo increíble, es la primera vez que se realiza este evento en México y recibimos todos sus aplausos, el apoyo de los mexicanos, se sintió ese calor de hogar, estoy muy emocionada por eso y obviamente estos puntos van sumando para el ranking”, compartió.

Campeona del Grand Prix París 2023, Romero invitó al público a seguir la participación de México en el Campeonato Mundial que será en la misma sede del 21 al 24 de septiembre.

“Esta presea es para mi familia y para todo México. Estoy nerviosa pero muy motivada para que en el Mundial nos vaya bien, a mí me toca competir el viernes 22”.

Por su parte, Víctor Manuel Palacios Tadeo, se mostró contento con su medalla de plata, ya que este es su segundo metal en un Grand Prix, tras su bronce en París 2023.

“Muy feliz, es un honor representar a un país tan grande, tan hermoso como lo es México y seguir dando estos resultados en eventos tan importantes como son los Grand Prix, hemos estado trabajando mucho, física y mentalmente para tener estos resultados. Esta medalla se la quiero dedicar a todo México, a mis entrenadoras, que me enseñan las técnicas necesarias y me dan los mejores consejos, a mis compañeros de equipo que día a día me ayudan a entrenar”, compartió.

El chiapaneco señaló que le gustaría repetir podio en el Mundial. “Me siento listo, preparado, será un evento de mayor nivel, pero claramente buscamos estar en el podio, representando a México de la mejor manera, a mí me toca competir el sábado 23”.

Para el poblano, Iván Torres Pérez, quien obtuvo bronce en -58 kilos, esta presea es un paso más, rumbo a su objetivo principal, clasificar a París 2024.

“Me sentí bien, siempre buscando remontar, como buen mexicano, luchando hasta el final y muriendo en la raya, ahora estoy muy motivado para el Mundial, esto fue un gran aprendizaje, nos toca corregir errores, mejorar técnicas y a darle con todo, yo compito el viernes 22”, dijo el seleccionado nacional.

Para la yucateca Jessica García Quijano, quien ocupó el tercer lugar en -52 Kg, esta medalla significó su reencuentro con los podios internacionales.

“Estoy contenta por el resultado, porque francamente había tenido unos pequeños baches en anteriores eventos, pero estamos de vuelta, consciente del trabajo y ahora damos vuelta a la página, porque viene el evento principal. Es muy bonito que estemos en el momento de competencia, en el área y que México esté apoyando, esas buenas vibras de todos sí son una motivación”, resaltó.

“Este resultado me motiva porque sé que no es un camino fácil, queremos obtener un buen resultado en este mundial, cambiar el color de las medallas anteriores que tengo, concentrada y enfocada, este será mi cuarto mundial y ya tengo dos medallas de bronce, me tocará competir el 22 de septiembre y espero que esté todo México presente apoyándonos a los tres que competimos ese día”, puntualizó Jessica García.

Mientras, chihuahuense Daniela Martínez Mariscal, destacó que este bronce es su primer podio en Grand Prix.

“Lograr meterme al medallero me da mucha felicidad y me motiva para seguir trabajando todavía más fuerte, ahorita tenemos un evento muy importante que es el Campeonato Mundial. Estoy muy feliz de estar en casa y escuchar las porras de México, quiero dar un agradecimiento muy especial al apoyo que tenemos de parte de CONADE, de la Federación Mexicana de Taekwondo y de todo México, yo voy a competir el sábado 23”, puntualizo.

Por último, la capitalina Fernanda Vargas se mostró feliz con su presea de bronce.

“Esta medalla me motiva mucho, más que nada ver tan impresionante escenario y sobre todo que es en casa, creo que escuchar las porras de los mexicanos, nos da un plus que se ve reflejado en el trabajo que se logró, tal vez no es el color de medalla que buscábamos, pero siempre se aprende y nos sirve para lo que viene. Es mi primera medalla en un Gran Prix, eso también me pone muy feliz, porque es un evento de gran talla, el domingo 24 va a ser mi participación en lo que será mi primer Mundial y me siento enfocada”, concluyó.

Este jueves iniciarán las acciones del Campeonato Mundial de Para Taekwondo Veracruz 2023, con las competencias de poomsae.