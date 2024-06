México no contará con equipos de voleibol de playa en los Juegos Olímpicos París 2024 , algo que no ocurría desde Londres 2012 .

Será la segunda ocasión en su historia que la delegación mexicana no participará en el voleibol de playa de unos Juegos Olímpicos. Desde el debut olímpico oficial de este deporte en Atlanta 1996 , solo en Londres 2012 no se logró clasificar.

“A mí me ofrecieron el que me quedara entrenando al equipo femenil, pero no lo acepto, porque si lo hago, sé a lo que me estaré metiendo y hablar de una clasificación de mujeres es meterle turbo y es casi una misión imposible.

“Ahorita, faltando 3 años, con una estructura en nada, mucha gente joven y poca gente en el femenil, y sobre todo, con el compromiso de una clasificación olímpica, prefiero renunciar y yo nunca había desistido”, declaró en su momento a Noroeste González Arreola.

Y sí, aunque estuvieron a un paso de lograrlo, clasificar a París 2024 para los equipos mexicanos de voleibol de playa fue realmente una misión imposible.