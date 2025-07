“Contento, para ver qué es lo que sigue, salimos bien, es lo importante”, expresó Verde tras bajar del ring, visiblemente emocionado por el apoyo recibido en la capital sinaloense.

El mazatleco enfrentó a un rival que, a pesar del castigo constante, logró mantenerse de pie durante los seis rounds pactados en peso Medio. Verde reconoció la dureza del colombiano y valoró la experiencia obtenida en esta segunda aparición como profesional.

“Un rival que aguantó, como ustedes lo vieron. No me caracterizo por no pegar tan duro; mi rival sí aguantó muy buenos golpes. Un rival fuerte, y agradecido por poder pelear con él y seguir sumando experiencia”, comentó.