NUEVA YORK._ Lo que parecía una tarde netamente positiva para Miami Heat en New York, terminó con cierto sabor agridulce. Los de Spoelstra se llevaron el partido 1 de las semifinales del Este de la NBA ante New York Knicks (sin Julius Randle) por 108-101, pero en el camino parecen haber sufrido una lesión de tobillo derecho para Jimmy Butler.

Habrá que seguir la evolución del escolta en las próximas horas para saber si podrá estar presente en el segundo duelo. Su participación en el cierre de este primer partido lució como algo más testimonial y de no querer abandonar a su equipo, que por estar apto físicamente para hacerlo. Algo que curiosamente, los Knicks no aprovecharon y casi no lo atacaron.

Butler lideró a su equipo una vez más, con 25 puntos y 11 rebotes, además de 4 asistencias y 2 robos, en nada menos que 43:26 minutos. Gabe Vincent lo siguió con 20 unidades y Kyle Lowry contribuó con 18 desde la segunda unidad.