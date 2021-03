Hay una certeza cada vez que llega el tiempo de mirar al mercado NBA: Pat Riley siempre se las ingeniará (o casi siempre) para dejar bien parado a Miami Heat. No hace falta ir muy atrás en el tiempo para ver lo bien que salió la apuesta de la temporada pasada por Jimmy Butler, quien lideró al equipo hasta las Finales. Y sobre este cierre de la etapa de traspasos, el viejo Pat parece haberlo hecho de nuevo, bien puntual para tratar de impulsar nuevamente a un Miami, hasta aquí, irregular (5° del Este con 22-22).

No se dio un movimiento del calibre de Butler, pero sí que se concretaron operaciones que son un paso al frente en relación a lo que tenían. La más llamativa es la del traspaso por Victor Oladipo, quien tenía todo el cartel para salir de Houston. Florida siempre fue un destino predilecto para el escolta y ahora se le cumple ese deseo. ¿Qué dio a cambio Miami? Avery Bradley, Kelly Olynyk y el derecho a intercambio de rondas futuras de Draft de 2022, según informó Shams Charania (The Athletic), que probablemente no llegue a materializarse.

Es decir que el Heat dejó ir a un escolta defensivo que no dio resultados con su fichaje en la última Agencia Libre (apenas jugó 10 partidos por varios problemas físicos, promediando 8.5 puntos y 1.8 rebotes), y al intermitente interior tirador (10.0 puntos, 6.1 rebotes y 31.7% triples en 26.9 minutos en este curso), ambos con opciones de ser agentes libres en unos meses; a cambio de un Oladipo que también lo será, pero que en lo inmediato ofrece un salto de calidad en el juego. No será su versión previa a la lesión, pero sigue siendo un jugador con jerarquía y recursos ofensivos, sobre todo en un contexto donde no tendrá la responsabilidad de ser la primera opción (para eso están Jimmy Butler y Bam Adebayo).

En su paso por los Rockets (la charla sobre el escaso retorno que han recibido por James Harden será otro tema de debate), Oladipo promedió 21.2 puntos, 4.8 rebotes y 5.0 asistencias en 33.5 minutos. Centrado en el esquema de Spoelstra y mejor rodeado que nunca, podría revalorizarse y ser importante en el camino del equipo a los Playoffs, sobre todo porque descargará parte del trabajo que tiene Butler.

El otro movimiento que ejecutó Riley fue con Sacramento, sumando a Nemanja Bjelica, una pieza que podría serle completamente útil a Spoelstra, incluso en el rol de Olynyk. ¿Qué entregó el Heat? Moe Harkless, otro fichaje de la pasada Agencia Libre que no funcionó (1.4 puntos en 11.3 minutos en 11 partidos), y Chris Silva, interior del fondo de la rotación (7.5 minutos en 11 partidos). El ala pivote serbio ha sido una garantía de respuestas en su carrera en la liga: 8.0 puntos, 4.7 rebotes y 38.8% triples en 21.5 minutos a lo largo de sus seis temporadas entre Minnesota y Sacramento. Y ojo porque hay más...

LaMarcus Aldridge, ¿rumbo a Florida?