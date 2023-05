Miami llegó a estar perdiendo por 14 puntos (31-17) en el primer cuarto, pero lo cerró bien y una vez que se subió al ring para pelear, no se bajó.

La Conferencia Este de la NBA ya conoce a su primer finalista de los Playoffs 2023. Y es un equipo que está acostumbrado a protagonizar este escenario en los últimos años. Esto deja claro que se trata de Miami Heat , en las Finales del Este por novena ocasión en los últimos 19 años y no de New York Knicks , que estuvo más cerca que nunca, pero sigue esperando desde el 2000.

Jalen Brunson, de 15 puntos en el primer cuarto y 41 en el partido, no paró de anotar, pero fue desgastándose y al mismo tiempo tuvo efecto el plan de Miami de no permitirle generar juego para otros compañeros. Julius Randle (15 puntos con 3-14 de campo) y RJ Barrett (11 puntos con 1-10 de campo) tuvieron una noche pésima, fallando en la pintura y forzando muchos lanzamientos desde fuera de ella.

Los otros titulares de los Knicks, Mitchell Robinson y Quentin Grimes, solo aportaron dos y tres tantos, respectivamente.

Miami, que pasó al frente en el minuto final del segundo cuarto y no volvió a estar atrás en el marcador, no fue efectivo desde el perímetro (7-27) ni tuvo a un jugador que desequilibre tanto como Brunson, porque se nota que Jimmy Butler (24 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias con 7-22 de campo) no está al 100 por ciento por su lesión en el tobillo derecho que se torció al inicio de la serie.

Pero los de Erik Spoelstra sí pudieron dominar en la zona pintada con 23 puntos y 9 rebotes de Bam Adebayo en su mejor partido de la serie y contaron con la labor clave de Kyle Lowry desde el banco generando varias canastas (11 puntos y 9 asistencias).