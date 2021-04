Michael Jordan presentará el nombre de Kobe Bryant para su inducción al Salón de la Fama

NUEVA YORK._ Michael Jordan presentará a Kobe Bryant para la inducción al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial el próximo mes.

Los funcionarios del salón revelaron la lista completa de presentadores el jueves. Se pide a los miembros de una clase Hall que elijan a quién les gustaría que los acompañe al escenario y los presenten antes de su discurso de aceptación; cuando el inducido está siendo consagrado póstumamente, como en el caso de Bryant, se les pide a los miembros de la familia que tomen la decisión sobre el presentador.

Jordan habló entre lágrimas durante más de 11 minutos en el memorial de Bryant y su hija Gianna en Los Ángeles en febrero de 2020.

“Cuando Kobe Bryant murió, una parte de mí murió”, dijo Jordan en ese monumento, unas cuatro semanas después de que Bryant, Gianna y otras siete personas murieran en un accidente de helicóptero. “Y mientras miro en esta arena y en todo el mundo, una parte de ti murió, o de lo contrario no estarías aquí. Esos son los recuerdos con los que tenemos que vivir y de los que aprendemos. Te prometo que a partir de este día viviré con los recuerdos de saber que tenía un hermano pequeño al que traté de ayudar en todo lo que pude ”.

La ceremonia de consagración es el 15 de mayo en Uncasville, Connecticut.

Jordan también presentará a la entrenadora de baloncesto femenino de Baylor, Kim Mulkey, otra integrante de la clase 2020. Tim Duncan será presentado por su compañero de equipo de los San Antonio Spurs, David Robinson, y Kevin Garnett será presentado por Isiah Thomas.

Duncan, Garnett y Bryant se combinaron para 48 selecciones All-Star durante sus carreras.

Alonzo Mourning y Dawn Staley presentarán Tamika Catchings, cuatro veces medallista de oro olímpico y diez veces All-Star de la WNBA; la ex entrenadora femenina de Bentley y ganadora de más de mil juegos Barbara Stevens será presentada por Geno Auriemma y Muffet McGraw; John Calipari, Bill Self y Sidney Moncrief presentarán al difunto tres veces entrenador de la Final Four, Eddie Sutton; El entrenador dos veces campeón de la NBA, Rudy Tomjanovich, será presentado por Calvin Murphy y Hakeem Olajuwon; y el ex ejecutivo de la FIBA Patrick Baumann será presentado por Russ Granik y Vlade Divac.

La ceremonia de consagración estaba programada originalmente para agosto de 2020 y fue pospuesta por la pandemia.