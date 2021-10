MÉXICO._ Tras difundirse la precaria situación en la que vive el ex campeón mundial de boxeo, Miguel Ángel “Mago” González, deambulando por las calles de la colonia Roma, así como la ayuda que le ofreció Julio César Chávez, este miércoles se difundió un video en el que se observa cómo lo suben por la fuerza a un vehículo en la Ciudad de México. Uno de los participantes en el acto aseguró que se trata de un apoyo enviado por el César del Boxeo Mexicano y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para su rehabilitación.

“Ya sabe su familia. Suéltale las manos. Agárrale las manos”, son las palabras que pronunció uno de los hombres que subieron al ex boxeador al automóvil antes de que éste emprendiera su marcha. En tanto, la persona que grabó el video cuestionó la legitimidad de las acciones y pidió una evidencia que probara la instrucción del CMB, institución que preside Mauricio Sulaimán. En los siguientes instantes, el autor del material aseguró que se encontraba de visita en la capital y planeaba comer con el ex boxeador, de igual manera continuó pidiendo una explicación ante la escena que presenció. Por su parte, el único sujeto que no pudo subir al vehículo aseguró que “el señor González está mal. Es del WBC. No le van a hacer nada malo (...) se lo van a llevar y no va a haber problema”.

Después de responder a una llamada telefónica, el hombre aseguró que sería trasladado a uno de los centros de rehabilitación de Julio César Chávez, aunque no aseguró si se trata de la Clínica Baja del Sol ubicada en Tijuana o Guadalajara. “Es una ayuda del Consejo Mundial de Boxeo. Estaba en situación de calle y ya llevaba mucho tiempo así. Lo único que se le va a hacer es ayudarlo”, continuó.

Por su parte, Julio César retuiteó algunas publicaciones sobre lo sucedido con Miguel Ángel y se espera que en los próximos días se conozca más información del ex boxeador. Cabe mencionar que el 30 de septiembre solicitó el apoyo de los usuarios en Twitter para localizar a quien fuera su rival.

“Hola amigos, si alguien puede localizarme a Miguel Ángel González, con gusto lo ayudo a que se recupere en mi Clínica Baja del Sol, lo quiero ayudar”, escribió el ‘Gran Campeón Mexicano’.

Por otra parte, hasta el momento, ni el Consejo Mundial del Boxeo y Mauricio Sulaimán han desmentido que fueron ellos los responsables de tomar a Miguel González para llevarlo a un centro de rehabilitación. Las calles de la colonia Roma han sido los añejos rumbos donde el “Tokio Santa” ha pasado toda su vida. Desde su infancia, pasando por sus momentos de gloria cuando se coronó en peso ligero al interior del Frontón México y, últimamente, luchando contra sus adicciones, los vecinos han atestiguado la trayectoria de quien fuera uno de los más grandes ídolos de la capital mexicana. En diversas ocasiones el ex campeón del CMB ha negado requerir ayuda por su adicción al alcohol. De acuerdo con el testimonio de algunos de sus vecinos al medio digital Izquierdazo, el apremio que sufre el Mago no es económico pues en el bolsillo siempre carga con algún billete para regalar. El verdadero problema se le presentó cuando no pudo escapar del alcoholismo.