“Sé que estoy chico, pero tengo la actitud de correr, esa habilidad de mantenerme siempre en pie, no caerme, me gusta mucho competir”.

“A mi corta edad me siento bien como voy, las carreras son largas, te cansas, pero hay que traer mucha fuerza y mucha habilidad para no caerte. Tengo que seguir entrenando para poder llegar muy lejos”.

Gusto desde pequeño

Señaló que desde los 5 años le empezó a gustar lo de las motos.

García Pérez no imaginó que sería el mejor de su categoría.

“Cuando empecé en esto de las carreras no sabía hasta dónde llegaría, no sabía que iba a ser el mejor de mi categoría, estaba muy pequeñito, pero ahora que ya sé cómo funciona todo eso, creo que me fue muy bien”.