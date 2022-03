“En lo individual me fue bien con el equipo que yo estaba, Peregrinos de Badiraguato, nos eliminaron en la primera ronda de playoffs, pero me siento bien, me sirvió para venir en ritmo y seguir trabajando”, señaló.

El joven culiacanense confía en ayudar al equipo de su ciudad a ser protagonista en la próxima campaña del Cibacopa.