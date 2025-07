Luego de la sorpresiva decisión de despedir a Tom Thibodeau, los New York Knicks no tardaron en encontrar a su nuevo entrenador: Mike Brown. El ex entrenador de los Sacramento Kings, con una larga trayectoria en la NBA, toma el mando de un equipo que apunta alto en la Conferencia Este y que, con Jalen Brunson como estrella, quiere dar el salto definitivo en su pelea por el campeonato.

¿Quién es Mike Brown, el nuevo entrenador de los Knicks?

Con 11 temporadas de experiencia como entrenador principal, Mike Brown llega a Nueva York tras ser despedido por los Kings a mitad de la temporada 2024-2025. Su carrera comenzó como asistente de Gregg Popovich en los San Antonio Spurs, y su primer trabajo como head coach fue con los Cleveland Cavaliers de LeBron James, a quien condujo a las Finales de la NBA en 2007.