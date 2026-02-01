Mike LaFleur, nuevo timonel de los Arizona Cardinals

Los Arizona Cardinals ya tienen nuevo entrenador en jefe: Mike LaFleur, de 38 años, quien firmará un contrato de cinco temporadas para tomar las riendas del equipo tras la destitución de Jonathan Gannon el pasado 5 de enero. La decisión llega después de un proceso de entrevistas que incluyó una reunión virtual inicial y una visita de dos días a finales de enero, con cena junto a los ejecutivos del club.

LaFleur llega con experiencia como coordinador ofensivo en Los Ángeles Rams (2023-2025) y en los New York Jets (2021-2022). Aunque en los Rams no fue el encargado directo de las jugadas —responsabilidad de Sean McVay—, formó parte de una ofensiva que lideró la liga en puntos, yardas y primeros downs, con un Matthew Stafford en nivel de MVP. Su trayectoria también incluye cuatro años en los San Francisco 49ers, lo que le da un profundo conocimiento de la NFC Oeste.

El reto es mayúsculo: los Cardinals vienen de un récord 3-14, con una ofensiva que cayó al puesto 19 y una defensa que terminó en el 27. Además, el futuro de Kyler Murray sigue siendo incierto, pese a los compromisos salariales garantizados que complican su salida. LaFleur hereda también la tercera selección global del próximo draft, clave para acelerar la reconstrucción.

El propietario Michael Bidwill ha sido claro: espera resultados inmediatos en una división donde los otros tres equipos clasificaron a playoffs. LaFleur se convierte en el sexto entrenador consecutivo de Arizona sin experiencia previa como head coach en la NFL, pero con un pedigrí ofensivo que lo respalda y la presión de demostrar que puede transformar a un equipo en crisis.