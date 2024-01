“Tengo mucha confianza en la dirección y me gusta hacia dónde avanzamos”, dijo McCarthy. “Tengo mucha confianza en dónde estoy”.

El propietario del equipo, Jerry Jones, se reunió con McCarthy durante “un poco más de tres horas” esta semana, dijo McCarthy, luego de las entrevistas de salida con jugadores y entrenadores. Juntos, Jones y McCarthy discutieron “todo el curso” de lo que necesitaba arreglarse con la franquicia después de la impactante derrota en casa por 48-32 en los playoffs ante los Green Bay Packers el domingo durante el Super Wild Card Weekend.

“Creo que la decepción es simplemente no jugar según tu nivel de juego”, dijo McCarthy. “Pasas por toda una temporada regular y estableces un estándar de juego y un estándar de productividad...

“Un equipo jugó a su nivel y el otro no. Desafortunadamente, nosotros no. Estoy muy decepcionado con nuestro desempeño y simplemente por no jugar a nuestro nivel”.

Los Cowboys terminaron la temporada regular con un récord de 12-5 en cada una de las últimas tres temporadas bajo el mando de McCarthy, ganando la división dos veces en ese lapso y llegando a los playoffs las tres veces. Pero McCarthy ha llevado a los Cowboys a la victoria sólo una vez en sus cuatro partidos de postemporada con él como entrenador, incluidas dos derrotas en casa en el AT&T Stadium, a pesar de que el equipo entró en esta postemporada con una racha de 16 victorias consecutivas en casa.

“Hemos establecido un programa de campeonato”, dijo McCarthy cuando se le preguntó cuál es su mensaje a los fanáticos después de esta última derrota en postemporada, “simplemente aún no es el campeonato mundial”.

McCarthy continuó diciendo que los fans “deberían estar frustrados” y “decepcionados por nuestra actuación”. Pero también dijo que el fuerte éxito de la temporada regular de los Cowboys en los últimos tres años es una indicación de que el equipo está en el camino correcto.

“Sabemos cómo ganar”, dijo McCarthy. “Sabemos entrenar para ganar. Tenemos las personas adecuadas. Pero no hemos cruzado el umbral de ganar partidos de playoffs y es muy decepcionante estar aquí sentado hablando de ello.

“Pero sé cómo ganar y superaremos ese umbral. Tengo total confianza en eso y es por eso que estoy aquí hoy”.

Aunque McCarthy dirigió la conversación más hacia el equipo, admitió que la derrota de los Cowboys en los playoffs y las posteriores especulaciones sobre su situación laboral han sido difíciles.

“Decir que no es emotivo... por supuesto que lo es”, dijo. “Eso es ser el Capitán Obvio... La parte personal es un desafío”.

A McCarthy, de 60 años, le queda un año de contrato, que expira después de la temporada 2024. Se le preguntó si podría haber complicaciones relacionadas con que él, en esencia, sea un entrenador saliente la próxima temporada si no se le extiende y si eso podría socavar su autoridad. Aunque McCarthy se negó a comentar sobre el estado de su contrato, dijo que le gustaba “dónde estamos en cuanto a seguir adelante”, y agregó: “Tengo mucha confianza en dónde estoy”.

Sin entrar en detalles, McCarthy insinuó cambios en el equipo esta temporada baja. También reconoció que podrían necesitar encontrar un reemplazo para el coordinador defensivo Dan Quinn, quien está recibiendo entrevistas como entrenador en jefe con otros equipos.

“Siempre vamos a hacer ajustes, ya sea el personal, las responsabilidades del personal, los jugadores, las responsabilidades de los jugadores... todas esas cosas”, dijo McCarthy. “El cambio es parte de ese ajuste. Qué cambio tan grande es necesario hacer. Recién estamos comenzando”.

Pero el entrenador seguirá siendo el mismo. Se le preguntó a McCarthy por qué los fanáticos deberían seguir comprando a los Cowboys liderados por McCarthy en el futuro.

“Porque creo que la dirección, el liderazgo, todo está en su lugar”, dijo. “No me siento muy cómodo hablando de mí mismo, pero vine aquí para ganar un campeonato.

“No vine aquí para conseguir otro contrato ni nada más que eso. Vine a Dallas para ganar un campeonato mundial, y es por eso que estoy aquí”.

(Con información de NFL)