Milwaukee Bucks da otra cátedra ante Miami Heat y tiene ventaja de 3-0 en la serie

Hace unos meses la situación era bien distinta: Miami Heat y Milwaukee Bucks se enfrentaron en la segunda ronda de los Playoffs 2020 y lo que parecía que iba a ser una serie muy pareja tuvo rápidamente una ventaja de 3-0 para los de Florida, posteriormente ganadores por 4-1.

Ahora todo parece haber dado un giro de 180 grados: Milwaukee se quedó con el Juego 3 por 113-84 y lleva una ventaja de 3-0 en esta serie contra los subcampeones 2020.

Los Bucks no son sencillamente el primer equipo de la liga en tomar una ventaja de 3-0 en esta instancia: también son uno de los conjuntos que mejor luce, con una defensa que partido a partido se destaca y con varios recursos distintos en ataque para sumar puntos sin depender de su estrella Giannis Antetokounmpo, el problema que se les atragantó en sus últimas apariciones en la postemporada.

Como el lunes pasado, cuando ganaron por 132-98 en casa, los dirigidos por Mike Budenholzer volvieron a dominar el partido de principio a fin ganando el primer cuarto por 26-14: no quitaron el pie del acelerador y sin ser todo lo precisos que pueden en ataque no sufrieron de algún momento agitado, demostrando que todo el público presente en un American Airlines Arena habilitado casi al 90 por ciento de su capacidad no los afectaría, como tampoco lo hizo con Antetokounmpo al ir a la línea de tiros libres cuando el público de Miami le recordaba su infracción de 10 segundos del primer duelo.

El próximo sábado, Milwaukee tendrá la oportunidad de cerrar la serie con barrida (sería su segundo triunfo 4-0 en los últimos 30 años) y Miami intentará defender su vergüenza deportiva y llevar la serie de nuevo a Wisconsin.

(Con información de NBA México)