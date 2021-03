Los 76ers tuvieron a su plan de juego ejecutado de forma casi impecable en la primera mitad de partido, con una ventaja de 45-31 a la hora de ir al entretiempo. La defensa cerrada empujaba a Milwaukee a más de una decena de pérdidas de balón y a intentar múltiples lanzamientos desde afuera sin éxito, con apenas un triple convertido. Mientras tanto, Ben Simmons hacía un gran trabajo conteniendo a Antetokounmpo. Sin embargo, los 76ers no estuvieron al mismo nivel en ataque y le dejaron el camino a la recuperación abierto a Milwaukee, que revivió en la segunda parte del encuentro.

No fue un partido bonito, pero sí uno con toda la emoción esperada para un cruce entre dos de los tres mejores equipos de la Conferencia Este. Milwaukee Bucks venció a Philadelphia 76ers por 109-105 en tiempo suplementario, recuperándose tras haber estado perdiendo por 19 puntos y con Giannis Antetokounmpo como gran figura de un encuentro en el que ninguno de los dos equipos jugó a su mejor nivel.

¿Suficiente? No. Milwaukee fue entonces el que dejó la puerta abierta y los 76ers descontaron seis puntos con dos bombazos de Shake Milton. Los Bucks obtuvieron el 93-90 dejándole a Philadelphia apenas tres segundos para empatar el partido y Furkan Korkmaz, tirando en soledad desde la esquina izquierda, lo consiguió para forzar el tiempo suplementario.

Milwaukee terminó bien el tercer cuarto y comenzó mejor el último, abriéndose espacios finalmente mientras que los Sixers eran los que no anotaban en el otro costado. El partido se mantuvo empatado en 80 puntos durante varias posesiones hasta que en el clutch Donte Di Vincenzo, Brook Lopez y Jrue Holiday encestaron triples para que los visitantes lideren por 91-84 a 53 segundos del final.

Los 76ers, que sabían que tenían una batalla dura por delante esta noche sin Joel Embiid, no pudieron capitalizar ese buen comienzo del partido especialmente por su falta de poder ofensivo: esta vez Tobias Harris (19 puntos, 9 rebotes y 8-23 de campo) no mantuvo la precisión de sus últimos encuentros en los que había logrado que no se extrañe al pivote africano.

La racha de seis victorias en fila de los 76ers llegó a su fin en un encuentro en el que entre Shake Milton (15 puntos), Dwight Howard (13) y Furkan Korkmaz (11) sumaron 39 puntos desde el banco mientras que como titulares Danny Green y Ben Simmons aportaron 18 y 13 tantos respectivamente, además de 12 asistencias y 10 rebotes del base australiano que logró su cuarto triple-doble de la 2020-2021, el primero en una derrota.

Ahora Philadelphia permitió que Brooklyn Nets, que venció a Indiana Pacers este miércoles, lo iguale en la cima de la Conferencia Este con récord de 28-13 mientras que los Bucks, vencedores en 10 de sus últimos 11 encuentros, están cerca con un registro de 26-14.

El próximo partido de los Bucks será recién el sábado, recibiendo a San Antonio Spurs. Los 76ers volverán a jugar también en ese día, enfrentando en casa a Sacramento Kings.

(Con información de NBA México)