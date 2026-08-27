$!Mineros ToniCol presenta a un equipo reforzado para la temporada 2026

EL ROSARIO._ Con la presentación del nuevo equipo Mineros ToniCol, directivos se dijeron listos para el arranque de la temporada 2026 de la Liga de Baloncesto del Pacífico, con la presencia de nuevo entrenador, el refuerzo de grandes jugadores y talento local. Así se dio a conocer durante la rueda de prensa que tuvo lugar en conocido lugar de la ciudad y fue encabezada por Ricardo Tobías Lozano Solórzano, miembro del Comité Directivo de Refrescos El Manantial; Adolfo Elías García, presidente del Club Mineros ToniCol; y autoridades municipales.

La temporada iniciará el 3 de septiembre con la presencia del equipo Coras de Xalisco, Nayarit, y el día 4 de septiembre estará Agaveros de Tequila, Jalisco. También se anunciaron juegos de preparación este viernes 28 de y sábado 29 de agosto, en punto de las 19:30 horas. “Una temporada que tiene muchas expectativas, tiene plantilla nueva, tenemos entrenador nuevo, le damos la bienvenida aquí en El Rosario, Sinaloa. Esperamos que este año los muchachos puedan trascender y podamos llegar a la final y estar compitiendo por ese campeonato de la liga”, expuso Lozano Solórzano. Argumentó que como empresa Refrescos El Manantial, se sentían orgullosos de patrocinar este tipo de iniciativas que vienen a darle realce al municipio al tiempo que refrendan su compromiso con la sociedad rosarense. Por su parte, Adolfo Elías García, presidente del Club Mineros Tonicol, anunció que con apoyo de la empresa Refrescos El Manantial y el municipio se realizó una inversión importante para mejorar las condiciones del Polideportivo Horacio Llamas. “El apoyo personal de mantenimiento de Tonicol, que nos ha estado dando la mano con todo lo que se requiere al interior, hoy se ha hecho una inversión muy significativa”, dijo.