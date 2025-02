Andreeva avanza a su segunda semifinal en el nivel WTA 1000 o superior después de Roland Garros 2024, y la quinta semifinal a nivel de gira en general. Es la jugadora más joven en llegar a las semifinales en Dubái desde la creación del torneo en 2001. Andreeva intentará alcanzar su segunda final WTA (después de su primer título en Iasi el pasado julio) contra la cabeza de serie número 6 Elena Rybakina o la wildcard Sofia Kenin.

El primer enfrentamiento esperado entre Swiatek y Andreeva fue un duelo de tres sets en los cuartos de final de Cincinnati del año pasado, que la cinco veces campeona de Grand Slam superó por 4-6, 6-3, 7-5. En la revancha, la joven volvió a ganar el primer set, pero esta vez, detuvo el intento de resurgimiento de Swiatek, ganando los últimos cinco juegos seguidos para vengar la derrota de Cincinnati. Andreeva es la primera jugadora menor de 18 años que derrota a Swiatek en el circuito.

“La última vez que jugamos fue un partido muy disputado y duro, intenso”, dijo Andreeva después. “Esta vez traté de convencerme a mí misma de que debía ir a por mis tiros, ser agresiva, no dudar. Creo que eso me ayudó a ganar de alguna manera”.

A pesar del marcador, el partido tuvo varios tramos de alta intensidad en los que Andreeva podría haber perdido el impulso. Sin embargo, fue notable que cada vez, su concentración nunca flaqueó. Andreeva respondió a cada posible revés con una actitud de acero y un juego sereno.

El revés paralelo de Andreeva es su tiro característico y fue responsable de varios de sus mejores ganadores. Pero también tomó a Swiatek por sorpresa con su derecha paralela en varios momentos clave, en particular después de hacer avanzar a la polaca con derechas cortas cortadas: dos de esos tiros ganadores allanaron el camino hacia un break para el 2-1 en el primer set, y otro para el 5-3 en el segundo. Andreeva también mostró un don para subir la apuesta en el resto: selló el primer set con ganadores consecutivos de restos paralelos desde cada ala.

El brillante servicio de Andreeva también fue un componente crucial de su victoria. En total, conectó 10 aces, incluido un par sin nerviosismo mientras sacaba para ganar el partido. En total, perdió solo nueve puntos con su primer servicio. Este es el tercer mayor número de aces que Andreeva ha sacado en un solo partido a nivel de gira, después de los 12 que disparó contra Swiatek en Cincinnati 2024 y los 11 que sumó contra Katie Volynets en la primera ronda de Doha la semana pasada.

En general, la capacidad de Andreeva para elevar su nivel no se produjo a expensas de una presión excesiva, a diferencia de Swiatek. Andreeva sumó 18 ganadores pero solo 13 errores no forzados, pero los 22 ganadores de Swiatek se vieron superados por 33 errores no forzados. En muchas ocasiones, la ex número uno del mundo perdió el control en momentos importantes: perdió el servicio en el primer set por una doble falta y dos veces en el segundo por errores de revés. Un último golpe de derecha abierto selló la victoria de Andreeva.

