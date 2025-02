$!Motiva a Jennifer Tirado y Gerónimo Páez resultados obtenidos en el Robert Platt Invitational

“Al principio me sentí un poco nerviosa, ya que es una experiencia diferente a correr en una pista abierta, pero conforme fue pasando el tiempo me empecé a sentir más segura y cuando salí di lo mejor, me siento muy emocionada, contenta con lo realizado hasta el momento”, compartió la atleta “patasalada” entrenada por Juan Manuel Viera.

Para ambos el Robert Platt Invitational resultó una buena experiencia, resaltó Viera Campos, ya que observó con mayor seguridad a “Jenny” y con un paso importante para poder lograr una buena marca.