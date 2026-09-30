Muere Jorge Kahwagi Macari, ex boxeador, empresario y político mexicano, a los 58 años

La mañana de este miércoles 30 de septiembre se dio a conocer la noticia de la muerte de Jorge Kahwagi Macari, quien es recordado por su etapa como boxeador profesional y politico mexicano.

Fueron Manuel Velasco y Roberto Palazuelos quienes confirmaron y lamentaron la muerte del hijo del empresario Jorge Kahwagi Gastine, los cuales a través de sus redes sociales compartieron mensajes de despedida para el ex deportista que tenía 58 años de edad y a quien consideraban su amigo.

“Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz”, compartió el ex gobernador del estado de Chiapas.

Por su parte, Roberto Palazuelos dedicó un emotivo mensaje para recordar a Kahwagi y expresar sus más sentidas condolencias para la familia del empresario, quien también es recordado por su participación en el reality show de Big Brother VIP, en 2004.

La etapa de Jorge Kahwagi como boxeador profesional se dio entre 2001 y 2015, tiempo en el que protagonizó un total de 12 peleas en la división de peso crucero, mismas que ganó, por lo que se alejó del ring con la marca de invito.

La última pelea que disputó fue en 2015, cuando noqueó en apenas 40 segundos a Ramón Olivas, una combare por el que fue muy criticado y que se llevó a cabo en Filipinas. A partir de entonces Kahwagi despareció de la vida pública.