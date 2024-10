Cabe señalar que ambos deportistas no participaban en las disciplinas de Júnior o Sub 23 Elite (la categoría absoluta) o paratriatlón, sino que lo hacían en Grupos de Edad, que es considerada de no alto rendimiento, y donde este día se disputó la prueba sprint, la más corta del triatlón.

Torremolinos acoge el evento del 17 al 20 de octubre, en el que compiten más de 5 mil 500 triatletas de más de 80 países.