$!Muere Wilfredo Gómez a los 69 años, leyenda del boxeo puertorriqueño

El legendario exboxeador puertorriqueño, considerado por analistas e historiadores como la máxima figura en la historia del pugilismo boricua e integrante del Salón de la Fama Internacional de Boxeo , murió en la noche del sábado tras permanecer dos semanas internado en un hospital debido a complicaciones respiratorias, según informó su hijo a la cadena Telemundo.

Nacido el 29 de octubre de 1956 en San Juan, el apodado ‘El Niño de Las Monjas’ construyó un camino brillante desde el plano aficionado, representando a su país en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y conquistando la medalla de oro en el primer Campeonato Mundial en La Habana 1974. En el profesionalismo alcanzó la gloria al coronarse campeón mundial en tres divisiones diferentes: supergallo, pluma y superpluma.

Gómez conquistó su primer cinturón mundial el 21 de mayo de 1977 al noquear al surcoreano Dong Kyun Yum en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan. Desde esa noche, el boricua forjó un récord sin precedentes al firmar 17 defensas consecutivas de su título de las 122 libras terminadas por la vía del nocaut, una marca mundial en cualquier división de la disciplina. Entre sus victorias más recordadas figuran las batallas ante los mexicanos Carlos Zárate y Lupe Pintor.

’Bazooka’ Gómez se retiró de los encordados en 1987 dejando una hoja de servicios profesional de 44 victorias (42 de ellas por nocaut), 3 derrotas y 1 empate, consolidándose como uno de los noqueadores más letales y respetados en la historia del deporte de los puños.