Muestran sus conocimientos en el ‘deporte ciencia’

MAZATLÁN._ El tradicional Torneo de Ajedrez de la Independencia que tiene lugar en la biblioteca Sergio García Ramírez, del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito “El Castillo”, se llevó a cabo el pasado 17 de septiembre.

En la categoría de Primera Fuerza, el triunfador resultó ser Andy Gómez, quien se impuso a Cristian Álvarez y a David Zárate. En este sector, Mario Martínez y Wilson Gaxiola completaron el “Top 5”.

Germán Germán se quedó con el triunfo en la Segunda Fuerza, luego de demostrar sus conocimientos ante Luis “El Cuichi” Lizárraga y Óscar Portillo, quienes completaron el podio. Francisco Javier Olivas y Samuel Jiménez se quedaron con el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

En esta última categoría también tuvieron oportunidad de demostrar sus conocimientos en el “deporte ciencia” elementos como Gustavo Martínez, Miguel Beltrán y Martín Iván Mota Juárez.

Los competidores que terminaron en los tres primeros lugares se hicieron acreedores a premios en efectivo.