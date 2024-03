“Afortunadamente, debido a las actividades laborales que he desempeñado al llegar al club, la gente ya me conocía, sabían de mi labor y de mi forma de trabajar, tanto directivos como jugadores o compañeros de otras áreas en todo momento me dieron carta libre para trabajar”, explicó Chiquete Silva.

“Los obstáculos más que nada es por la línea tan delgada que puede existir, me gusta tener respeto a la función que desempeño y marcar el respeto con las personas que me dirijo. Por ejemplo, al momento de buscar a los jugadores en vestidores, respetamos su espacio por el hecho de ser mujer, me gusta no causar alguna situación tanto para ellos como para mí”.