Murray admite que como entrenador ‘no logró los resultados’ deseados para Djokovic

El ex tenista Andy Murray reconoció que probablemente no consiguió los resultados que le habría gustado con Novak Djokovic, ganador de 24 Grand Slams, durante los seis meses en los que formó parte del equipo técnico del serbio.

“Estás trabajando no sólo con uno de los mejores tenistas, sino con uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Sabía que sería extremadamente exigente y no logré los resultados que me hubieran gustado”, admitió el ex número uno, retirado del tenis profesional tras los Juegos Olímpicos de París 2024, en declaraciones a The Tennis Podcast.

El escocés acompañó a Djokovic en el Abierto de Australia 2025, donde el serbio alcanzó las semifinales en Melbourne tras vencer al español Carlos Alcaraz, pero tuvo que retirarse por lesión en su duelo ante el alemán Alexander Zverev.

“Lo que pasó en Australia con la lesión fue muy desafortunado porque estaba jugando un tenis increíble. Después, vino un periodo complicado para él y para el equipo, pero aprendí mucho sobre lo que implica entrenar”, afirmó.

La vuelta a la competición fue complicada para el actual número cuatro del mundo, con eliminaciones en primera ronda en Catar e Indian Wells y una derrota en la final del Miami Open ante el joven checo Jakub Mensik.

El ganador de dos oros olímpicos contó una anécdota de su primer día como entrenador, cuando Djokovic le invitó a correr y terminó sufriendo calambres en los gemelos, aunque siguió adelante para no decepcionarle.

Sobre el exigente calendario, Murray insistió en su preocupación por su expansión, especialmente con el aumento de torneos Masters 1000 de dos semanas, una propuesta contra la que votó hace dos años.

“No creo que haya más lesiones que antes, pero sí más cansancio mental. Los jugadores pasan más días fuera de casa. Cuando estás fatigado, eres más sensible al dolor y las molestias. Eso es lo que sienten ahora”, subrayó.