Musetti confirma su baja en Wimbledon

Lorenzo Musetti no competirá en Wimbledon 2026 al seguir recuperándose de una lesión en la pierna, según anunció el italiano este miércoles a través de Instagram.

El antiguo No. 5 del PIF ATP Rankings no ha competido desde que cayera ante Casper Ruud en la cuarta ronda del Internazionali BNL d’Italia en Roma a mediados de mayo. Tras haber renunciado a Roland Garros por una lesión en el recto femoral, Musetti reconoció la dureza de tener que perderse Wimbledon. Pese a todo, el italiano se mostró optimista con el avance de su rehabilitación.

“Quería poneros al día acerca de la lesión que sufrí en Roma: la rehabilitación está yendo muy bien y los resultados médicos son esperanzadores”, dijo Musetti. “Desafortunadamente, todavía no estoy en condiciones de empezar un programa de entrenamiento completo. Tras una cuidadosa evaluación, hemos llegado a la difícil conclusión de que no podré participar en Wimbledon este año”.

“No es una decisión sencilla, pero es la correcta. Mi prioridad es volver a la pista al 100%. Os agradezco vuestro permanente apoyo, nos vemos pronto”.

Dos veces campeón ATP Tour, Musetti fue semifinalista de Wimbledon en 2024. El italiano ostenta un balance de 13-7 en la temporada 2026, según el Infosys ATP Win/Loss Index, un registro que incluye la final firmada en Hong Kong y los cuartos de final disputados en el Abierto de Australia.