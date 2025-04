Redoblan trabajo sirenas y tritones ‘patasaladas’

Karen Aguirre también resaltó que tanto las nadadoras, Gianna Sofía Eguino Guarneros y Alondra Peraza Marchén, así como el nadador Keneth Jared Mejía Ramos, quien trabaja con el entrenador Esaú Aceves, se encuentran entrenando de lunes a sábado como parte del ciclo 2025 de Conade.

“Siento que en relación a cuando inicié he mejorado bastante, he mejorado muchas cosas en mí, en este segundo periodo no me voy a conformar con las medallas logradas el año pasado y voy a ir por más”, dijo Eguino Guarneros, quien participa en la categoría débiles visuales.

Alondra Peraza destacó que todos los nadadores porteños con discapacidades están muy comprometidos y han hecho un gran grupo, en el que se apoyan y animan para darlo todo, dentro y fuera de la alberca.

AGENDA DE COMPETENCIAS

-World Series Estados Unidos: Indianápolis 24 al 26 de abril

-World Series México: Guadalajara 12 al 15 de junio

-Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025: Santiago 31 de octubre al 9 de noviembre

Paralimpiada Nacional 2025: Con sede y fecha por anunciarse