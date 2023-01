“Estoy cansado, triste, decepcionado”, expresó Nadal después del partido en la sala de prensa. “A partir de aquí, supongo que cuando las cosas avancen se tomarán las decisiones adecuadas, porque quiero seguir jugando a tenis. Dicho esto, no penséis que quiero dar un paso atrás, no es el caso, pero mis sensaciones actuales son malas”.

El español de 36 años se sinceró sobre una situación que cada vez se ha hecho más habitual. En los últimos tres Grand Slam ha terminado con importantes molestias físicas, que han conllevado un tiempo considerable de recuperación.

“Es evidente que es otra vez, que en los últimos tres Grand Slam no he podido terminar ninguno en condiciones: dos roturas de abdominal, aquí no sé qué pasa en la cadera...”, recordó el campeón de 22 Grand Slam. “Podemos venir aquí, poner buena cara —que lo hago— y aceptar las cosas —que también lo hago— pero uno no tiene que engañarse a sí mismo y hacer un discurso optimista cuando no lo es a día de hoy”.

Tan solo una hora después de despedirse del Abierto de Australia, el balear no podía esconder su decepción: “Nunca he estado en condición de quejarme. La vida me ha dado y me da tantas cosas positivas que no tengo derecho a quejarme, pero es evidente que van sucediendo cosas y a nivel deportivo el vaso se va llenando y llega un momento dado en el que el agua puede salir por fuera. Hay que ser realistas”.

Eso sí, como siempre, mira al frente y también extrae conclusiones positivas, después de la gira australiana, en la que ha podido disputar un total de cuatro partidos en 2023 y pasar una gran cantidad de horas en las pistas de entrenamientos.

“Necesitaba pasar días en el circuito. Estas tres semanas han sido positivas, creo que al menos he podido recuperar muchas cosas a nivel de movilidad y competitividad”, añadió. “Espero no tener que pasar ahora mucho tiempo fuera, porque es muy difícil coger la forma. Cuando continuamente tienes parones, se hace difícil y aún más con una edad avanzada”.

Nadal, que explicó que ahora debe hacerse una resonancia para medir el alcance de la lesión, tiene marcado en su calendario como próximas citas los torneos ATP Tour de Doha y Dubái.

“No queda más que, como siempre, poner la cabeza sobre los hombros, esperar, aceptar las cosas como vienen y después seguir las indicaciones. Hacer las cosas de la mejor manera posible e intentar estar listos para cuando pueda volver a jugar”, indicó. Aún resta un mes hasta entonces.

(Con información de ATP)