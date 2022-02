$!Nadal puede otra vez con Medvedev y va por el título en Acapulco

Y Nadal volvió a salir victorioso, con un marcador de 6-3, 6-3 que no muestra el gran drama que se desarrolló en el transcurso de dos horas en el Abierto Mexicano de Tenis .

Las cosas comenzaron a torcerse para el futuro No. 1 del mundo, ya que un quiebre en el primer juego de servicio del segundo sed le dio una nueva ventaja al español. No obstante, Medvedev lejos estaría de rendirse, dejando claro de su nivel superlativo la última temporada. El momento del partido fue un juego de 19 minutos, que contó con nueve deuce en el 3-2. Siete increíbles puntos de quiebre llegaron y se fueron cuando Nadal estuvo sensacional con la espalda contra la pared. Nadal siendo Nadal, nada nuevo pero que no deja de sorprender.

Tras sobrevivir con estilo, gran parte del trabajo estaba hecho y le pondría el moño final unos juegos después. Con la victoria de Nadal, mejora a 4-1 en la serie ATP Head2Head ante el ruso.