Djokovic no ha ganado títulos este año y compite esta semana en Ginebra buscando recuperar su mejor nivel. El serbio intentará extender el récord con un 25º major en París, donde aspira a conservar la cima del PIF ATP Rankings ante el empuje del italiano Jannik Sinner.

En la parte baja del cuadro, el segundo sembrado Jannik Sinner abrirá el torneo ante Christopher Eubanks, mientras que el tercer favorito Carlos Alcaraz partirá ante un jugador procedente de la fase previa.

Sinner lidera el circuito con tres títulos en 2024, incluyendo su primera corona de Grand Slam en el Abierto de Australia. Jannik no ha competido desde que participase en Madrid a final de abril, debido a una lesión de cadera. El italiano podría medir al invitado francés Richard Gasquet o a Borna Coric en la segunda ronda, y afrontaría un posible duelo con Cameron Norrie en la tercera ronda.

Nicolás Jarry, subcampeón en Roma, es un potencial rival en cuarta ronda. El polaco Hubert Hurkacz podría cruzar con Sinner en los cuartos de final.

Alcaraz buscará su tercer Grand Slam en París. El murciano firmó su mejor resultado en el Grand Slam de arcilla pisando las semifinales el año pasado. Alcaraz podría medir al 15º sembrado Ben Shelton en la cuarta ronda y a Andrey Rublev, campeón de Madrid, en los cuartos de final. Rublev debuta ante el japonés Taro Daniel.

La primera ronda tendrá duelos espectaculares. Stan Wawrinka, campeón de 2015, medirá al antiguo No. 1 mundial Andy Murray, mientras que el cabeza de serie No. 11 Alex de Miñaur cruzará golpes con el estadounidense Alex Michelsen. El No. 1 francés Hugo Humbert lidera las esperanzas locales y debutará ante Lorenzo Sonego. El dos veces finalista Stefanos Tsitsipas compite en la parte baja del cuadro y abrirá ante Marton Fucsovics.

