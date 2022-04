MÉXICO._ A solo unos días de regresar a los cuadriláteros en búsqueda de un nuevo campeonato mundial, el boxeador mexicano Saúl Álvarez afirmó que en este momento no cree que nadie pueda derrotarlo, pues asegura que está en su mejor forma.

“Esto es boxeo, pero nadie puede vencerme en este momento, me siento en mi mejor momento. Y sin faltarle el respeto a otros peleadores. Hay algunos grandes boxeadores. Pero me siento en mi mejor momento. Me siento fuerte, me siento en mi mejor forma”, apuntó en declaraciones recogidas por Boxing Scene.

El de Jalisco manifestó que siempre trata de corregir sus carencias con nuevas prácticas cuando se prepara para su siguiente combate.

“Siempre estamos tratando de hacer algo (nuevo) en el gimnasio. Tratamos de no cometer los mismos errores que cometí en mi última pelea. Así que siempre estamos trabajando en algo”, añadió.

“Canelo” Álvarez, quien cuenta con marca de 57 peleas ganadas, dos empates y un solo descalabro (ante Floyd Mayweather), recalcó que mantiene la motivación que lo llevó a ser considerado uno de los mejores libra por libra del planeta, por lo que el trabajo ‘no le pesa’.

“No vengo al gimnasio como, ‘Oh, tengo que entrenar porque tengo una gran pelea’. Esto es parte de mi vida. Este tipo de peleas, este tipo de desafíos, me motivan. Este tipo de peleas, peleas grandes como esta, me hacen sentir motivado”, sentenció.

Saúl Álvarez se medirá a Dmitry Bivol el 7 de mayo en la T Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, en choque por el cinturón de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo.

Viene de firmar un 2021 en el que se convirtió en campeón indiscutido del peso supermediano, doblegando a peleadores invictos del calibre de Caleb Plant y Billy Joe Saunders.